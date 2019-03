Unas 60 mil mujeres marcharon en Rosario por el 8M

Decenas de miles de mujeres participaron este viernes a la tarde de la movilización del #8M en Rosario por el Día Internacional de la Mujer. Contra la violencia machista, por el aborto legal y la igualdad de derechos; fueron los principales lemas de la convocatoria.

Las organizadoras informaron que hubo más de 30 cuadras de despliegue de las columnas con unas 60 mil mujeres en las calles. Además, valoraron un "acatamiento muy importante del paro" que se dio en Argentina y otros 60 países del mundo.

"Salimos a luchar por nuestros derechos y también a celebrar", resumieron las voceras en diálogo con el periodista Ever Arnoldo en Telenoche (El Tres).

La concentración fue esta tarde en la plaza San Martín. Minutos antes de las 18 la marcha se inicio por las calles del centro y se prolongó por dos horas. Pasadas las 20 aún arribaban las columnas de manifestantes.

Entre los testimonios de por qué el 8M, señalaron: "Marchamos por derechos, por reivindicaciones, para romper barrareas y decir que estamos decididas, que no nos callamos más"; "este es un 8M que nos encuentra juntas gritando bien fuerte para decirle no a la violencia de género, no al maltrato, a las niñas que son obligadas a ser madres"; "una de las violencias más importantes también es perder el trabajo".

Además de la marcha, las trabajadoras encabezaron un paro con diversas modalidades de adhesión y marchas en las principales ciudades del país.

El municipio, por disposición del Concejo, garantizó el transporte gratuito para participar de la movilización de la tarde.

Alan Monzón/Rosario3.com

La jornada del 8M fue diagramada e impulsada por distintas organizaciones de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans e identidades feminizadas y no binarias de la ciudad en asambleas realizadas en el centro cultural La Toma desde principios de año.

Los reclamos son varios, entre ellos el cese de todo tipo de violencia machista, el fin de los femicidios, los transfemicidios y todos los crímenes de odio, por el aborto legal, seguro y gratuito y por los derechos de todas las trabajadoras.