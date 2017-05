Uno de cada 4 adultos es hipertenso y no lo sabe

- Para poder lograr que los pacientes cumplan los consejos médicos, lo más importante es la toma de conciencia de que se trata de una enfermedad crónica, que de no ser tratada y controlada puede acarrear importantes riesgos de salud.

- Las consecuencias clínicas de la hipertensión arterial van a depender del control de la enfermedad. Se puede ser hipertenso durante muchos años sin tener manifestaciones clínicas o complicaciones; siempre y cuando el paciente se encuentre controlado y cumpla con el tratamiento establecido por su médico. De no ser así, la enfermedad puede acarrear daños a nivel del corazón, riñones y cerebro principalmente; alguno de ellos irreversibles.

- Por supuesto que puede controlarse. Muchas veces no es una tarea sencilla, ya que, a pesar de los múltiples tratamientos disponibles en la actualidad, es importante la adherencia del paciente al tratamiento, la modificación de ciertos hábitos y el control y seguimiento estrecho con el médico. Hay quienes piensan que por encontrarse bajo tratamiento antihipertensivo se encuentran controlados, sin conocer sus registros de hipertensión arterial. Por lo tanto, para saberse controlado, deben medirse la presión arterial y mantenerse en seguimiento con el médico correspondiente.

Se trata de una entidad sumamente frecuente, fundamentalmente luego de los 60 años, de manera que la mayor parte de la población mayor de 65 años es hipertensa. Tal como sostiene Victoria Ferretti, Especialista en Clínica Médica y Vice-presidenta de la Asociación de Hipertensión Arterial de Rosario, “al ser una entidad que suele no dar síntomas, la única forma de diagnosticarla es midiendo la presión arterial. Aproximadamente 1 de cada 4 adultos es hipertenso y no lo sabe, de ahí la importancia de su medición, que es un procedimiento sencillo e indoloro”.

