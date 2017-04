Uruguay: entrenador secuestró, abusó y mató a un nene

Siempre según el medio uruguayo, la psicóloga del nene le dijo a su madre que vio pautas en su hijo que le "indicaban que algo no estaba bien", por lo que recomendó que no lo deje a solas con el director técnico.

El hijo del ex futbolista de Peñarol de Uruguay Luis "Lucho" Romero fue encontrado este sábado muerto con un balazo en la cabeza junto al cadáver de su entrenador, quien lo tuvo secuestrado desde el jueves. En el lugar hallaron un arma de fuego y blísters de medicamentos. La autopsia determinó que el menor fue abusado sexualmente.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo