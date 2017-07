Vacaciones de invierno: la ocupación hotelera en Rosario, cerca del 70%

Del 68% de reservas registradas la semana pasada se desprende que quienes vienen a Rosario optan en su mayoría por hoteles de cuatro estrellas o los denominados Apart, que tuvieron 86% de ocupación. En el caso de los hoteles de menores categorías e incluyendo los de cinco estrellas las habitaciones reservadas ronda el 60%.

"Era lo esperable teniendo en cuenta que el año pasado el promedio general de las vacaciones fue un 60% de ocupación, un porcentaje que esperamos no solo alcanzar sino superar", afirmaron desde la cámara, apoyándose en que Buenos Aires –de donde viene la mayor cantidad de turistas– comienza este lunes con el receso escolar, que se extenderá hasta el viernes 29.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo