Varios detenidos en procedimientos con secuestros de droga y armas

Durante el fin de semana se realizaron varios operativos y allanamientos en distintos puntos de Rosario. Se produjeron varias detenciones y secuestros de armas, droga y dinero en efectivo.

El domingo por la noche, en inmediaciones de los pasajes 1756 y 1758, detuvieron a un joven de 24 años que tenía un pedido de captura por una tentativa de homicidio ocurrida el 23 de septiembre de este año. Agredió a dos uniformado, que sufrieron escoriaciones en manos y en una pierna.

Además, el Comando Radioeléctrico apresó en la intersección de La Paz y Gutenberg a tres hombres de 23, 27 y 41 años durante un procedimiento de control. Incautaron un revólver calibre 38, una escopeta calibre 16, un rifle de aire comprimido, celulares y cartuchos.

En tanto, el dueño de un negocio ubicado en Rivarola al 6800 denunció que fue víctima de un escruche. Indicó que al entrar en su local constató violentada la puerta y faltaba plata, bebidas y cigarrillos. Por el hecho quedó detenido un joven de 18 años, vecino del comerciante.

Allanamiento antidroga con detenidos en Las Flores

Personal de la Brigada Operativa Antinarcóticos dependiente de la Policía De Investigaciones (PDI) de Rosario realizó el fin de semana un allanamiento en la zona de Acoyte al 1400. Arrestó a cinco personas, dos hombres y tres mujeres, y secuestraron más de 30 dosis de marihuana que se encontraban fraccionadas y listas para su comercialización. Además, secuestraron teléfonos celulares y dinero en efectivo. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Justicia Federal.

En Acoyte al 1400 de barrio Las Flores se produjo la detención de Joana R. (27), María Laura C. (34), Walter C. (42), Rogelio C. (63) y Juana S. (66); en su poder secuestraron 36 dosis de marihuana que se encontraba fraccionada, seis teléfonos celulares, dinero en efectivo y distintas anotaciones y otros elementos de interés para la investigación.

Luego del procedimiento, los arrestados fueron trasladados a la sede de la Brigada Antinarcóticos, donde fueron puestos a disposición de la Justicia Federal por Infracción a la Ley 23.737.