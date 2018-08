Vecinos retuvieron a motochorro en Echesortu

Dos mujeres fueron abordadas por motochorros en inmediaciones de Avellaneda y Marcos Paz, barrio Echesortu. Testigos del intento de asalto retuvieron al que se bajó a cometer el robo, que terminó detenido por la Policía.

Según contó una de las víctimas del robo al periodista Juan Pedro Aleart (De 12 a 14, El Tres), el hecho ocurrió cerca de las 11.30. "Venía por Avellaneda, y cuando cruzo Marcos Paz me quiere embestir una moto. Me tiré para atrás y ellos se me reían porque no pudieron lograr el objetivo. Cuando quise ir a un bar para calmarme volvieron de frente, se ve que agarraron a contramano", expresó.

"En lugar de correr, me planté y agarré la mochila. Como no me pudo robar a mí, le manoteó el teléfono a una señora que tenía al lado", agregó la mujer.

Dos testigos del asalto, un vecino y un albañil, intervinieron y retuvieron al delincuente hasta que llegó la Policía. Todo terminó en Avellaneda y 3 de Febrero, mismo lugar donde un negocio fue asaltado el pasado domingo, hecho que quedó filmado.

"Hay mucha inseguridad para trabajar. Trabajamos a puerta cerrada y tenemos que abrir cuando vienen clientes; a veces no sabemos cuándo es mala gente. La zona está muy liberada", explicó la empleada de la panadería asaltada el pasado domingo.