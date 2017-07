Venezuela: detuvieron a uno de los nuevos jueces y llaman a una huelga

La huelga forma parte de la llamada "hora cero", la escalada de la protesta puesta en marcha por la MUD el lunes pasado, un día después de la consulta popular no vinculante en la que 98 por ciento de los más de 7,5 millones de ciudadanos que votaron se pronunciaron contra la asamblea constituyente.

Al elegirlos y tomarles juramento, la holgada mayoría opositora en la AN completó el viernes el proceso de nombramiento de 33 jueces -13 titulares y 20 suplentes- del TSJ para reemplazar a los que, en su opinión irregularmente, había nominado en diciembre de 2015 la mayoría chavista saliente del parlamento.

Antes de ser nombrado juez por la AN, Zerpa venía desempeñándose como uno de los abogados de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, una chavista que en los últimos meses manifestó fuertes disidencias con el gobierno de Maduro y quedó enfrentada al gobernante.

El presidente de la AN, Julio Borges, y el gobernador del estado Miranda y ex candidato presidencial, Henrique Capriles, ambos pertenecientes al partido opositor Primero Justicia (PJ), atribuyeron al gobierno el secuestro de Zerpa.

La "privación ilegítima de libertad" de Ángel Zerpa, uno de los 33 magistrados nombrados el viernes pasado por la Asamblea Nacional (AN, parlamento unicameral), fue informada anoche por el Ministerio Público (MP) en su cuenta oficial de Twitter.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo