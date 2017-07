Venezuela: varios muertos en medio de la elección constituyente

"La elección de hoy no respeta la voluntad de más de siete millones de ciudadanos venezolanos que se pronunciaron en contra de su realización. La Argentina no reconocerá los resultados de esa elección ilegal", dijo en un comunicado la cancillería argentina.

El gobierno argentino dijo este domingo que no reconocerá los resultados de la elección para una asamblea constituyente en Venezuela, que calificó como "ilegal" debido a que no cumple los requisitos constitucionales, al tiempo que llamó al presidente Nicolás Maduro a terminar con la represión a opositores y a respetar la voluntad popular para restablecer el orden democrático en el país.

Los principales cuestionamientos al proceso constituyente se relacionan con el sistema de representación corporativa elegido para varios de sus integrantes y con el hecho de que no esté avalado por un referendo, tal como lo exige la Constitución que rige hoy.

El presidente Nicolás Maduro convocó la asamblea constituyente no para que reforme la carta magna vigente -que es la que surgió de la reforma impulsada en 1999 por el entonces presidente Hugo Chávez- sino para que redacte una nueva.

"Se supone que un proceso electoral es una fiesta porque el pueblo puede expresarse, pero eso no ocurre hoy: hay 14 personas asesinadas, incluyendo un niñito de 13 años", dijo la diputada opositora Delsa Solórzano en una rueda de prensa.

Unos 19,4 millones de venezolanos estaban habilitados para escoger a 364 constituyentes territoriales y 181 sectoriales, pero el proceso fue cuestionado por 72,2% de los ciudadanos, según una encuesta de la firma Datanálisis divulgada ayer, y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) llamó a no asistir a las urnas y no presentó listas de candidatos.

