Verbalizar el divorcio ayuda a la salud

Según un estudio de la Universidad de Arizona, publicado en Psychosomatic Medicine: Journal of Biobehavioral Medicine, luego de un divorcio, "expresarse" hace bien a la salud, pues ayuda a reducir los potenciales efectos negativos del estrés a nivel cardiovascular, calma los latidos del corazón y alimenta una reacción a la tensión.

