Verdún aseguró que Luis Paz mandó a matar al Pájaro Cantero y ofreció una testigo

El inicio de la 13ª jornada del juicio a la banda conocida como Los Monos fue eléctrico. Antes de que comenzaran las declaraciones testimoniales previstas para la mañana hicieron uso de la palabra los imputados Lorena Verdún, ex esposa de Claudio Ariel “Pájaro” Cantero, y Ramón Ezequiel Machuca, alias Monchi Cantero. Ambos solicitaron que sea citada al juicio para brindar testimonio Norma Acosta, petición que ya fue rechazada en primera y segunda instancia. Además, la ex pareja del fallecido líder de la presunta organización afirmó que Luis Paz, padre del Fantasma, mandó a matar al padre de sus hijos.

Minutos después de las 9 de este lunes, Lorena Verdún se sentó frente al tribunal integrado por los jueces Ismael Manfrin, María Isabel Más Varela y Marisol Usandizaga. Se refirió a allanamientos en el marco de la investigación y a declaraciones hechas por otros testigos, entre ellos ex integrantes de la ex Brigada Operativa de la División Judiciales y Luis Paz.

En primer lugar recordó el allanamiento hecho por un robo en la zona norte en el domicilio de su ex esposo 16 días antes de su asesinato, cuando el propio Pájaro estaba de viaje en la provincia de Corrientes. “Todo fue armado para matarlo. Sabemos que la Policía de Judiciales era la que tenía el señor (Juan Carlos) Vienna. Todo el mundo sabe que (Ariel) Lotito trabajó en su juzgado. Hicieron venir de su viaje al padre de mis hijos para después matarlo”, comentó.

“Vienna hizo viajes con (Luis) Paz. Esas fueron cosas que se fueron preparando para matar al padre de mis hijos. Esperaron a matar al Pájaro para ir contra la familia Cantero. El señor Paz pagó para que lo mataran”, enfatizó la ex pareja del fallecido Claudio Cantero.

Los “gatos” del Pájaro y las ollas secuestradas

Tras asegurar que en un procedimiento de la ex División Judiciales en Caña de Ámbar al 1800 le “plantaron” droga y un arma de fuego a Patricia Celestina Contreras (madre de Guille y Pájaro Cantero), la imputada intentó señalar cómo actuaba esa fuerza de seguridad. “A mí nunca me allanó la Policía. Sí a mi cuñada en su casa. De todos lados se robaron todo. Hasta ollas se llevaron”, subrayó.

Además, advirtió que durante otro procedimiento llevado a cabo en el domicilio de su ex cuñada cuando no había nadie en el interior, ella se presentó en el lugar para pedir que le dejaran sacar una moto que su hijo había dejado allí. “Dos policías me agarraron de los pelos y me arrastró por todo el patio. Me pegaron brutalmente. Tengo asma y tuve problemas para respirar por las patadas que me dieron en las costillas. Cuando hice la denuncia en Tribunales por la paliza, el que me la tomó me preguntó si estaba segura porque a la Policía nadie le gana. Y es así. La hice igual pero me armaron la causa”, contó.

Sobre la declaración en el juicio del ex coordinador de la Brigada Operativa de la División Judiciales, Ariel Lotito, de una supuesta tercera pareja del Pájaro Cantero, Verdún dijo: “Puedo asegurar que esa chica sí ha estado (en la casa de su ex). Pero dudo que haya dicho que era su pareja. Sí un gato. Si tengo que traer a todos los gatos del Pájaro en la sala no hay lugar. La pareja fue Mercedes Paz. Lotito lo sabe y para desvincularla me trajeron a mí a una causa por ser madre de los hijos (de Cantero)”.

La testigo ofrecida y la palabra de Monchi

“Quisiera ver si usted, señor juez, puede aceptarme pruebas. Tengo una testigo a la que Paz le mandó a matar familiares y no tiene que ver con nosotros. Antes de la muerte del Pájaro dijo que iban a matar a un Cantero. Esta persona puede confirmar quién mató al Fantasma, que no fue la familia Cantero. Van a quedar claras muchas muertes que le quieren vincular a los Cantero”, indicó Verdún.

Ismael Manfrin, explicó que esa decisión no depende de ninguno de los tres jueces que integran el tribunal, ya que fue una testigo ofrecida y rechazada en primera y segunda instancia. En ese momento, Ramón Machuca pidió poder hablar. “¿Por qué no la quieren aceptar? Cuando mataron a (Miguel “Japo”) Saboldi un señor de Judiciales se hizo presente en el velorio y le dijo que me tenía que acusar a mí de asesino. La llevaron a Tribunales. Vienna le pidió que me acusara a mí. Por eso la rechazan”, manifestó uno de los presuntos cabecillas de la organización.

“Hay cosas en el juicio que se tapan: Luis Paz y el juez Vienna. Es una de las testigos más importantes para aportar. Después de estar escondido de la corrupción me enteré (del presunto intento de apuntarlo por el incendio en la Alcaidía de la Unidad Regional II) porque hablé por teléfono con ella”, agregó.

“No dejan venir a la secretaria (de Vienna, ahora jueza), a la novia (de Vienna), a la novia de (Luis) Paz. Se van a descubrir cosas que se están tapando. El malo de la película es siempre Batman, nunca Robin”, concluyó Monchi Cantero.