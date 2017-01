Video: ex concejales vestidos de fantasmas roban en un municipio

Se trata, según el portal del diario Folha de Sao Paulo, de los ex concejales Carlos Alarcom Cartaxo, quien ocupaba la cartera de Transportes, y Adriano Marques Tavares, ex titular de Deportes y Turismo.

Dos ex concejales de una localidad del centro de Brasil se disfrazaron de fantasmas para acceder a instalaciones municipales y robar una impresora ante las cámaras del recinto. Ambos fueron detenidos.

