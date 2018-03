Videos: nene celíaco enseña a cocinar productos libres de gluten

Un nene cordobés de diez años se enteró hace poco tiempo que es celíaco. Si bien pensó que no iba a poder "comer tantas cosas ricas", ahora descubrió que puede ingerir alimentos "más ricos y más sanos". El pequeño creó un canal de Youtube para subir videos donde él explica recetas para hacer distintos productos sin gluten.

Guadalupe Cuello, mamá Mariano –el niño–, explicó en Radio Mitre de Córdoba que su hijo es "asintomático", por lo que llegaron a pensar que era un error el diagnóstico. "Aunque desde el minuto uno empezamos todos a comer sin gluten, a él le costó. No quería salir a algún cumple por miedo a no saber cómo sentirse con la comida”, comentó.

Por la situación que relató la mamá sobre los cumpleaños de los compañeritos de Mariano, a la familia le surgió la idea de que comenzara a cocinar para ver que era "fácil y rápido". "Como soy gastronómica y pastelera sabía cómo hacer ciertas cosas. Y salió la primera receta de pizza sin harina porque era también cosas que teníamos en casa”, agregó sobre el comienzo del proyecto.

Como el pequeño se sorprendió por haber cocinado productos libres de gluten, le preguntó a su mamá si podía hacer un video. “Ahí le dije que él podía hacerlos para cambiar la pregunta de «¿Por qué esto a mí?» a «¿Por qué no a mí?». Y que por algo todo nos pasa. En este caso a él, para poder ayudar a otros a ver que ser celíaco es duro y difícil, pero no imposible. Que todos podemos comer lo mismo, siendo o no celíacos”, concluyó Guadalupe.