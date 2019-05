Violento asalto filmado al dueño de una distribuidora de Pérez

Un violento robo se registró el lunes a la noche en Pérez, donde varios delincuentes armados asaltaron una empresa distribuidora y también el domicilio particular del dueño.

Los maleantes llegaron en auto y bajaron rápidamente cuando ingresaba un camión de carga procedente de la localidad de Hughes, según explicó a El Tres el propietario de la firma, Marcelo Rodríguez, y como también se ve en las imágenes de las cámaras de seguridad.

“Antes de que terminara de entrar –el transporte–, paró un vehículo. Bajaron tres individuos y uno quedó en el auto. Ahí empieza una seguidilla de amedrentamientos. A mi chofer lo ataron con precintos y a mí uno me agarró las manos y me quería llevar a mi casa”, relató.

Contó que le exigían dinero bajo amenaza, con datos precisos de sus familiares. “Te vamos a secuestrar a tus hijos y a tus nietos”, le repetían, mientras lo llevaban hacia su vivienda, ubicada al lado de la planta. “Eso sí me impresionó –reveló Rodríguez–, el lujo de detalle con que me daban el nombre y el hobby de cada uno”.

Dijo además que le pedían una llave de una caja fuerte “que no existe” porque, aseguró, no tiene dinero en su domicilio. “Plata acá no tengo, estamos bancarizados”, señaló, y explicó que los asaltantes sólo se llevaron algunas pertenencias.