Violento robo masivo a hinchas de Central en la cancha de Lanús

El festejo de los hinchas de Rosario Central tras la victoria por penales ante Talleres por Copa Argentina en cancha de Lanús este jueves a la noche, quedó opacado por un violento robo masivo con destrozos a los vehículos de quienes viajaron al Gran Buenos Aires.

Según contó Nahuel, una de las víctimas, el chofer de la combi que los llevó desde Rosario hacia el estadio Granate sufrió una herida en la cabeza que le provocaron los delincuentes que lo abordaron. Se llevaron dinero y mochilas de los simpatizantes auriazules.

“Al chofer le dieron un culatazo y nos robaron las mochilas y la plata que le habíamos pagado”, dijo en el programa La primera de la tarde (Radio 2).

“Y a la salida, en el camino desde la cancha hacia la Ttrafic, vimos más de diez autos reventados, con los vidrios rotos. Fue una locura”, agregó Nahuel.

El hincha aseguró que vieron a los dirigentes de Central fuera del estadio pero “ellos no podían hacer nada”. Añadió que como les robaron la llave de la combi, tuvieron que volver a Rosario a buscar una copia y recién después regresaron, ya en la mañana de este viernes.

El hincha canalla señaló que en el lugar del robo, a unas seis cuadras del estadio, no había policías. “Los trapitos nos pedían 300 pesos y no se lo queríamos dar; que sí, que no, al final se los dimos pero nos rompieron todo igual”, afirmó.

Los delincuentes, no identificados, sustrajeron sólo de la Trafic 15 mochilas. “Teníamos los camperones de Central que valen tres mil o cuatro mil pesos. Nos dejaron en la ruina”, lamentó Nahuel.

“Es la primera vez que no pasa y viajamos siempre”, dijo sobre lo que pareció una escena de “zona liberada”.