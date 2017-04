Última tecnología y arquitectura sustentable, las claves del HPR

- El área quirúrgica es uno de los puntos clave. Hay cinco quirófanos que fueron pensados y diseñados para evitar, controlar y prevenir infecciones hospitalarias, están totalmente equipados con camillas inteligentes que monitorean y cambian en caso de ser necesario la temperatura, la altura y la posición del paciente. El resto de los equipos instalados en cada quirófano no está apoyado sobre el suelo.

El diseño del nuevo hospital incorpora conceptos de “edificio sostenible” para el ahorro de recursos tales como agua y energía en sus 16.500 metros cuadrados distribuidos en once plantas. Cuenta con sistemas de aire acondicionado y calefacción diseñados para tal fin, utilización de agua de lluvia para el uso de riego de jardines, patios internos que aportan gran cantidad de luz natural, uso de lámparas bajo consumo, ventanas de doble vidrio para disminuir el uso de aire acondicionado y calefacción, entre otros aspectos.

