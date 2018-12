Adriana Varela admitió que fue pareja de Darthés: “La cosa terminó mal"

Adriana "La Gata" Varela admitió que mantuvo una relación de pareja con el actor Juan Darthés, quien fue denunciado por violación por la también actriz Thelma Fardin. La cantante reveló el romance en el programa de Luis Novaresio “Debo decir”, en el que estuvo la denunciante.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, Varela evitó entrar en detalles, pero aseguró que "la cosa terminó mal". La confesión surgió a raíz de una pregunta del conductor sobre si alguna vez había cantado tango con el actor. Sorpresivamente, en ese momento, Marta González, otra de las invitadas al programa, recordó que habían sido pareja y lo mencionó.

"Si, fui pareja, pero no vine a hablar de eso", dijo Varela. Y agregó: "Terminó mal. Lo conocí hace veintipico de años, pero terminó mal, definitivamente, y no lo vi más".

Algo impactado por la revelación, el conductor indagó si la relación había concluido por alguna situación de violencia. "No importa", fue la respuesta de la cantante, quien aclaró: "Es una historia que me pertenece también a mí, hay un vínculo 50/50 y por lo tanto no voy a tirar todo…. es otro caso", aclaró incómoda.

Sin embargo, sostuvo que tras la serie de denuncias en su contra, "no ve a la misma persona". "No quiere decir que no recuerde, recuerdo todo. Pero yo era muy joven, él era más joven aún, pero hace rato que no lo reconozco, no es la misma persona que yo conocí", explicó y concluyó: "Aunque hay un patrón caracterológico… pero bueno", dijo.