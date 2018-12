Darthés negó todo, apuntó contra Thelma Fardín y dijo: "Yo estoy muerto"

Juan Darthés brindó una entrevista, la primera tras el nuevo escándalo, donde negó las acusaciones de la actriz Thelma Fardín, quien días atrás lo denunció por haberla violado en el marco de una gira de la telenovela Patito Feo en 2009, cuando ella era era menor de edad.

"No pasó. No existió nunca. Estoy indignado, con una bronca increíble", afirmó en el canal A24 al periodista Mauro Viale, y agregó: "Nunca violé ni acosé a nadie", en relación a las otras acusaciones que pesan en su contra.

Sobre lo ocurrido la noche del supuesto abuso a Fardín, Darthés dijo contundente que "no pasó absolutamente nada" y que, al contrario, fue ella quien intentó tener un acercamiento hacia él. "Ella se me insinuó, se me acercó, me quiso dar un beso, yo la saqué", indicó.

"Thelma golpeó la puerta de mi habitación. Yo la saqué. Le dije: «Qué te pasa, vos tenés novio». Fui yo el que le dije que mis hijos tenían la edad de ella", continuó.

"Lo único que me interesa a mí en este momento es decir mi verdad", siguió el actor, quien afirmó que irá a Nicaragua, donde se realizó la denuncia: "Me voy a presentar a lo que me tenga que presentar, voy a mostrar las pruebas que tenga que mostrar".

"No me borré, estoy acá. Si esto fuera cierto, soy el primero que me mato", indicó, y rescató el apoyo de su familia: "La carrera ya no me importa. Lo único que me importa son mis hijos y mi mujer".

Por último, dijo sentirse condenado por la gente y afirmó: "No puedo obligar a que me crean. Me condenaron. ¿Cómo hago para defenderme de esto?"