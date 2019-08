Este martes por la noche, Marcelo Tinelli se mostró enfurecido con... ¡el odontólogo! El odontólogo de Mora Godoy, aunque en realidad, quien sabe leer entre líneas, el mensaje también fue dirigido para el mismísimo presidente Mauricio Macri.

Hace algunos días, Mora Godoy sorprendió al salir en una revista con un “amigovio” dentista. Pero parece que el profesional de la salud bucal estaba en pareja y a la novia no le gustó nada verlo con la bailarina de tango.

El odontólogo entonces aclaró los tantos: dijo que todo había sido parte de un show y que nunca había tenido sexo con ella.

Lo cierto es que al enterarse de la situación en la emisión de este martes de Showmartch, Marcelo Tinelli se "enojó". “No, no, no… No te hacés cargo. ¿Sabés a quién me hacés acordar? Ahora, la culpa la tenemos nosotros, que armamos todo un show, falta que ahora me digas: «Háganse cargo ustedes» ¡Qué cara rota que sos! Chanta...”, bromeó.

La referencia es al presidente Macri que este lunes, responsabilizó al kirchnerismo de la disparada del dólar luego de su derrota electoral en las Paso.

Ya el lunes, en su programa y redes sociales, Tinelli criticó duramente al oficialismo: “Me parece muy riesgoso y muy autoritario, tratar a la gente de insanos, aparte que se entra en un proceso de estigmatizacion de los enfermos mentales que es muy discriminatorio, o de idiotas, o decirle que no le vas a dar mas nada, como si fuera un regalo que le sacás. Los funcionarios son elegidos y representan a la gente. No son los dueños de nada. La vocación de servicio va por encima de todas la cosas. A los ganadores, humildad y mesura. A los perdedores, reflexionar porque la gente les da la espalda con su voto”.