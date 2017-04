Araceli González: "Adrián, no vas a encontrar otra como yo"

En medio de los rumores que vinculan a Adrián Suar con la bailarina Magui Bravi surgió una gran coincidencia con la ex del productor televisivo Griselda Siciliani que quedó expuesta en los medios. Según trascendió Magui se habría operado la nariz al igual que lo había hecho Siciliani cuando empezó a salir con Suar.

En este contexto, la primera mujer del productor, Araceli González, salió al cruce de las versiones periodísticas que indicaban que Suar hace operar a sus novias para que se parezcan a ella. “Me lo contaron y me dio risa. Es genial lo que dicen”, dijo Araceli adelante de las cámaras y agregó: "Mirá Adrián: nariz como la mía no vas a encontrar, porque la mía no está hecha".

Ante la insistencia de los periodistas de que sí creía que el “Chueco” buscaba que sus mujeres se parecieran a ella, “Ara” no tuvo inconveniente en sumarse a la polémica y respondió: “A mi ex le gustaba mi nariz, de hecho rogaba que su hijo saque mi cara” y aseguró: “Adrián no vas a encontrar otra como yo”.

La actriz, con su lengua filosa, tiró más leña al fuego y en relación a que sí podía confirmar el romance entre su ex y Magui Bravi retrucó: "No estoy en la bragueta de Adrián, chicos, qué me piden. Si esto es real se lo va a decir a mi hijo", concluyó.