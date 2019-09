Barbie Vélez subió a su cuenta de Instagram fotos en bikini, en Camboriú. Allí viajó con su novio Lucas Rodríguez, para tomarse unos días de descanso. Entre las últimas fotos que posteó la modelo sus fans descubrieron que tenía un pie vendado.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, la hija de Nazarena Vélez subió una foto suya parada de perfil frente a la pileta donde explicó lo que le había sucedido.

“Se nota el dedo? nooo cero! Para los que me preguntaron en las fotos anteriores, les cuento que me fracturé jugando al fútbol ( no es lo mío claramente). Hoy nos tocó día de lluvia! En el momento que paró un segundo, aproveché a sacarme la foto”, escribió la actriz, mostrando en primer plano su dedo del pie izquierdo vendado.

Los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, varios de ellos muy divertidos: “JUSTAMENTE VOY A MIRAR EL PIE.. HOLA”, “Como quisiera que mi mamá fuese tu suegra”, “creo q el 99 % no se dio cuenta del dedo con gaza,yo después de mirar 97 veces la foto,cuando le meti zoom”, fueron algunos de los mensajes que recibió Barbie en su posteo.