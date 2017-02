“Casi” romántico: El Polaco habló de su relación con Silvina Luna

Tras la aparición de un video en el que se los ve a los besos, a El Polaco y Silvina Luna no le quedó otro camino que confirmar su relación amorosa. En una entrevista con la revista Pronto, el cantante habló del afecto que los une.

Dijo que se están "conociendo", que "simplemente quería divertirme" hasta que conoció a la modelo rosarina, que es la primera vez que "está con una chica más grande".

Y qué lo enamoró de la también actriz: "Me atrapó que ella es una mina muy sencilla. Es muy parecida a mí".

"La estoy conociendo y estoy muy contento. Hacía bastante que no conocía una mujer. Llevaba un tiempo largo soltero, no saquemos cuentas. Siempre tuve idas y venidas con Valeria Aquino, la mamá de mi hija Alma. Es la primera vez que pienso en volver a apostar de nuevo al amor", afirmó El Polaco.

Y luego agregó: "No pensaba en conocer a una chica, simplemente quería divertirme y vivir mi vida. Pero se cruzó Silvina y todo cambió. Soy re enamoradizo y noviero, me cuesta mucho estar solo".

"Me atrapó que ella es una mina muy sencilla. Es muy parecida a mí. Sil es re de barrio y tiene unos principios terribles. Hasta somos del mismo signo, géminis. No estoy muy inmiscuido en la astrología, pero es una tema que me interesa. Veo que con Silvina tenemos cosas parecidas, que se asemejan. Podemos hablar de cualquier tema y es muy madura. No es una nenita, es una chica grande", continuó.

Además, confesó que "es la primera vez" que está "con una chica más grande" que él, y añadió: "Está bueno. Nos llevamos bien, nos cagamos de risa juntos".