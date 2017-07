Cómo es la mansión de Leo Messi y Anto Roccuzzo en Barcelona

La casa tiene un terreno de 10 mil metros cuadrados y fue elegida por Messi en busca de paz y tranquilidad. El terreno también cuenta, como no podía ser de otra manera, con una cancha de fútbol, donde sus dos hijos, Thiago y Mateo juegan a diario. Leo también utiliza las instalaciones de su hogar para realizar entrenamientos personalizados con un preparador físico del Barcelona.

