Dady Brieva: “El gobierno está envenenando gente”

Luego de asegurar en un programa de televisión que el país debería "pasarla mal" para que nadie volviera a votar a Cambiemos, Dady Brieva volvió a expresar sus diferencias con el gobierno de Mauricio Macri .

"Hace tres años que se están envenenando a la gente y se está ensuciando todo", opinó en una entrevista televisiva con Luis Novaresio.

"El nivel de envenenamiento es tan grande… ¿Qué es lo que hace que un periodista se levante todos los días y vaya a trabajar para hablar de un gobierno que hace tres años que no está? No envenenen todo, una cosa son los bolsos de López, otra lo que dice Rizzo, Echarri o Romano. Yo no estoy en contra de Casero ni de Baby Etchecopar, nunca mataría al cartero", sostuvo el cómico, en declaraciones que reproducen La Nación e Infobae.

Durante el reportaje, Brieva criticó la gestión de Cambiemos, habló de peronismo-antiperonismo y se refirió a los cuestionamientos que recibió tras su participación en el programa PH: Podemos hablar.

En la charla, también se refirió a la administración kirchnerista y afirmó que en ese plazo se vio reflejada la movilidad social ascendente del peronismo.

"El enemigo es toda la gente a la que el peronismo, con sensibilidad de la urgencia para dar cosas, les sacó a ellos y se enojaron con nosotros (...) Se enojan porque dejamos la plaza rota y nosotros nos enojamos porque ellos la bombardearon y dejaron muertos", abundó.

"Ellos tienen un problema con nosotros. Se emocionan con Un sol para los chicos, pero si pudieran agarrar un camión y atravesar a todos los piqueteros lo harían. Llevan comida en una trafic, se emocionan, pero no quieren que todos salgan de la pobreza. Bájense la careta, salgan del closet, digan realmente qué piensan. A Elvira, la señora que trabaja en su casa, le dan zapatillas para la nieta, pero no quieren que salga", lanzó sobre la oposición entre peronismo y antiperonismo

Dady también reflexionó sobre la actualidad: "Se vienen momentos muy sensibles. Habría que tener en cuenta que Perón le hizo creer a mucha gente que el 24 de diciembre te puede faltar cualquier cosa menos el pan dulce y la sidra. Son como los búfalos, empiezan a patalear, y somos muchos. Hay que tener cuidado con esos momentos sociales para no envenenar más".

Y concluyó: "Las diferencias hay que profundizarlas, no creo en el polvo cicatrizante. Hay que apretar, tiene que pasar algo. Las crisis son dolorosas, hay que pasarlas. Hay un mundo mejor, creo en una patria grande, en una redistribución de la riqueza. Si el mundo sigue así, la indignidad va a ser tan grande que va a cambiar la naturaleza de la gente. La gente se va a enojar feo y va a ser un mal negocio no redistribuir plata".

El último 8 de septiembre, en PH, Brieva dijo sobre la gestión de Macri: "Quiero que se queden hasta el final, que realmente la pasemos mal así no compramos más espejitos de colores".

Sobre las semanas posteriores a sus declaraciones, el humorista reveló que fue blanco de un ataque "totalmente orquestado". Además, contó que, en este contexto, en las redes sociales publicaron el nombre del colegio al que asisten sus dos hijos. "Rompieron el manual de procedimiento", manifestó.

En diálogo con A diario, el Chino Volpato habló sobre las declaraciones de Dady. Opinó que su compañero en Midachi "pisó el palito" y que el conductor, Andy Kusnetzoff "fue astuto" al pedir su opinión sobre la situación económica.