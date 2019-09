Este martes comenzó en el Súper Bailando 2019 la ronda de Grandes éxitos del Rock nacional. Y ocurrió algo que nunca hasta ahora había pasado en la historia de los Bailando: Marcelo Tinelli dejó de ser conductor por un momento y fue jurado. Unilateralmente y sin margen de discusión, le bajó un punto a una pareja.

Mariela La Chipi Anchipi y Jorge Moliniers se quedaron con un punto menos por decisión de Marcelo Tinelli. La pareja había presentado una coreografía de Vencedores vencidos, de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y para Tinelli la canción no cumplía con la consigna de “grandes éxitos del rock nacional”.

"Es un buen tema de Los Redonditos, pero no es uno que cantamos todos, así que arrancan con menos uno. No hay discusión acá", se plantó Tinelli.

"¿Podés bajar un punto vos?", le preguntaron.

"Sí, empiezo en este momento. Lo acabo de decidir", avisó el conductor.

El resto de las devoluciones del jurado no fueron tampoco muy buenas.

“Es un equipo que siempre me gusta, pero hoy no me gustó la propuesta. Pueden hacer algo mucho mejor de lo que hicieron”, señaló Ángel de Brito (3).

“¿Cuántos días ensayaron? Son dos grandes bailarines, pero no tuvieron exactitud en la música y hubo desprolijidades. No los vi en su mayor esplendor. No hubo conexión ni seguridad en la pista”, analizó Pampita (voto secreto).

“Son un equipo muy virtuoso, pero hoy no me pasó nada. No los vi conectados ni entendí qué estaban haciendo con el cuerpo”, apuntó Florencia Peña (5).

“La letra tiene una poesía hermosa y hubo cero emoción”, bajó el pulgar Marcelo Polino (2).