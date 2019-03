Después de 6 años, volvieron los Jonas Brothers con un nuevo videoclip

Los Jonas Brothers confirmaron su regreso a la música después de seis años. Tras varios años de estar separados sorprendieron a los fanáticos con un nuevo videoclip llamado "Sucker". Lo que llamó la atención fue la aparición de las parejas de los artistas: Sophie Turner, novia de Joe, Priyanka Chopra, esposa de Nick, y Danielle Jonas, esposa de Kevin.

Luego de que Nick y Joe Jonas decidieron iniciar sus carreras como solitas, ambos hermanos se mantenían en escena pero no con el éxito que lograron cuando cantaban los tres juntos.

Fue así que el diario The Sun reveló hace unos días el rumor, lo que fue finalmente anunciado durante la tarde del jueves por los mismos cantantes.

Y eso no fue todo, el surgimiento de los tres fue de la mano de un nuevo estreno musical junto a un videoclip. A casi un día de su publicación, "Sucker" cuenta con 3 millones y medio de visualizaciones en Youtube.

Lo que más llamó la atención en la cinta, fue la aparición de las parejas: Sophie Turner, novia de Joe, Priyanka Chopra, esposa de Nick, y Danielle Jonas, esposa de Kevin.

Además, subieron videos a su nueva cuenta oficial de Instagram, @jonasbrothers, que en solo un día ya tiene casi 2 millones de seguidores.

Confirmaron la vuelta en el Carpool Karaoke de The Late Late Show con James Corden. Nick Jonas afirmó que era un secreto bien guardado desde hace 8 meses.

En una de las publicaciones de su cuenta publicaron " Just for you guys" (solo para ustedes, chicos). Lo que transcurre en la cinta, imita a un video que publicaron de más jóvenes.