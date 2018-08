Dos ensayos, dos caídas: golpazos de Jimena Barón y Jujuy Jiménez

Si bien el regreso de Bailando 2018 podría demorarse hasta el próximo septiembre, las parejas participantes continúan con sus entrenamientos. Y el primer ritmo es el “disco”. Si bien el no aparece como como el más complicado –frente al aquadance, por ejemplo– ya comenzaron las primeras caídas.

Sofía Jujuy Jiménez y Jimena Barón abrieron la lista de golpazos.

La primera cayó de cabeza al piso al intentar hacer un truco con su bailarín Maxi Buitrago.

Invitada al piso de Los Especialistas del Show, Sofía contó que “fue en el primer día de ensayo, por suerte ya pasaron varios días de esto. Yo salí con todo y dije «quiero probar todo» .. hasta el piso”.

"Sentí que me rompí la costilla. Fue durísimo, no podía respirar. Maxi se sentía re mal porque encima nunca se le había caído nadie", dijo, al tiempo que aseguró que pese al golpe, no le "quedó miedito”.



Jimena Barón compartió su caída en Instagram con el mensaje "tacleame tranca @maurocaiazza", en referencia a su bailarín.

En las imágenes se ve a la actriz de pie, abriendo las piernas para que su partenaire, Mauro Caiazza, pase por debajo.

Sin embargo, un error de cálculo hizo que el bailarín impactara con sus dos piernas contra el pie derecho de la actriz, lo que provocó la pérdida de equilibrio.