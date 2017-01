Dos estrenos y una nueva temporada para este lunes

A las 20.30 Discovery Kids estrena Angry Birds Toons, la serie animada que lleva a la pantalla chica al popular videojuego en el que un grupo de pajaritos debe defender sus huevos de los ataques de los malvados cerditos, también conocidos como “Bad Piggies”. Media hora antes, la señal Film & Arts emitirá el primero de los seis episodios de The Durrells, una serie de época que cuenta la historia de una mujer que, tras enviudar, decide dejar atrás la fría Inglaterra y se lleva a su familia a las paradisíacas playas griegas.

