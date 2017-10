El comentario irónico y “mala leche” de Hernán Piquín sobre Noelia Pompa

No es la primera vez que Hernán Piquín muestra la hilacha a la hora de hablar de su ex compañera del Bailando, Noelia Pompa. Pero pensamos que, quizás, con el paso del tiempo el vínculo había mejorado o al menos el bailarín había aprendido una o dos cosas sobre la discriminación. Se ve que no. En Este es el Show tuvo un comentario muy de “mala leche” sobre el enanismo de Pompa.

El bicampeón del Bailando metió un picante bocadillo mientras el bailarín Facundo Mazzei explicaba los motivos por los que no bailaría con Noelia.

“Me encantaría volver, pero con alguien que baile. No sé si con Noelia Pompa”, manifestó Mazzei cuando fue consultado por una de las protagonistas de Stravaganza.

Fue entonces cuando Piquín intervino en el diálogo de su colega con un cronista e ironizó: “Dale con Noelia. Mamadera. ¿Por qué no hacemos todos un Bailando de miniatura?”. Desafortunado comentario.