El descargo de Florencia Raggi tras las críticas a Repetto

La pareja de Nicolás Repetto salió a defender a través de su cuenta de Instagram después de que fuera criticado por haberle preguntado a una víctima de acoso si se había "vestido sexy". "Seamos más amorosos. No saquemos de contexto", dijo.

"Perdón que desactivo los comentarios pero no quiero armar un debate. Sólo expresar mi apoyo al ser más respetuoso, sincero, y valiente que conozco. Seamos más amorosos. No saquemos de contexto, pongamos el foco en donde tiene que estar", escribió la actriz y modelo en su red social.

El conductor de El noticiero de la gente preguntó a una joven víctima de acoso si en la situación pudo haber incidido que ella estuviera vestida "sexy".

El día posterior al hecho y tras las críticas, realizó un mea culpo en el programa. "De ninguna manera lo pregunté para justificar el acoso ni el exhibicionismo. Lo dejé en claro muchas veces. Pero con el correr de la tarde de ayer me di cuenta de que lo que estuvo mal de la pregunta fue que cambió el foco del problema: parece haberlo trasladado más hacia lo que tenía o no tenía que hacer la mujer, que era la víctima en definitiva, y esa no era mi intención, para nada. Lo que hay que atacar es el problema, y el problema nunca es la víctima", señaló.