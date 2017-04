El topless del “Ángel" de Victoria´s Secret

En las pasarelas ha desfilado para Tommy Hilfiger, Dolce and Gabbana y Dior, pero su fama a nivel internacional llegó de la mano de la prestigiosa firma de lencería Victoria´s Secret donde rápidamente se convirtió en uno de sus principales “Ángeles”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo