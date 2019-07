Cinco estrenos renuevan la cartelera de los cines rosarinos este jueves. Se trata del drama biográfico británico La espía roja, el también drama con elementos de thriller Esa mujer –coproducido por China Francia y Japón– y la cinta catástrofe Infierno en la tormenta.

Dos documentales completan las novedades: Los muertos y los otros –realizado entre Brasil y Portugal– y Flora no es un canto a la vida, del también actor argentino Iair Said; un film que se convirtió en un éxito del “boca a boca” con más de cuatro meses de exhibición en el MALBA.

Los estrenos

La espía roja (Red Joan) Una mañana, la encantadora anciana Joan Stanley es detenida por el MI5. Se la acusa de trabajar para el gobierno de la ex Unión Soviética a mediados de los ’30 y de transferir los secretos nucleares a la KGB. Durante medio siglo, su doble juego como espía no había sido detectado.

Con Judi Dench, Sophie Cookson, Stephen Campbell Moore, Tom Hughes, Freddie Gaminara y Laurence Spellman. Dirección: Trevor Nunn. Drama biográfico. Reino Unido

.

Esa mujer (Jiang hu er nü) La joven Qiao está enamorada de Bin, cabecilla de la mafia local de Datong. Cuando Bin es atacado por una pandilla rival, Qiao se defiende y dispara varias veces. Es condenada a cinco años de cárcel.

Tras cumplir su pena, intenta volver con su ex, pero él no tiene las mismas intenciones. Diez años más tarde y en la misma ciudad, la ex pareja volverá a encontrarse

Con Tao Zhao, Fan Liao, Yi'nan Diao, Jiali Ding y Zijian Dong. Zhangke Jia. Dirección: Zhangke Jia. Drama, romance. China Francia . Japón.

.

Infierno en la tormenta (Crawl) Una mujer intenta salvar a su padre durante un huracán de categoría 5. Está atrapada en una casa inundada y debe luchar por su vida contra los caimanes.

Con Ross Anderson, Barry Pepper y Kaya Scodelario Dirección: Alexandre Aja. Catástrofe, terror. EEUU.

.

Cine documental

Los muertos y los otros (Chuva é cantoria na aldeia dos mortos) Cuando se escucha una canción distante a través de las palmeras, es la voz de su padre desaparecido que llama a su hijo desde la cascada: llegó el momento de organizar la ceremonia fúnebre que concluye el duelo y permite que su espíritu llegue al pueblo de los muertos.

Dirección: João Salaviza y Renée Nader Messora. Documental. Portugal, Brasil.

.

Flora no es un canto a la vida. Flora Schvartzman es una mujer soltera de noventa años que quiere morir desde que nació. Alejada de su familia, se pone nuevamente en contacto con sus parientes para organizar su propia muerte.

Iair, su sobrino nieto, es el primero en interesarse por ella y por su departamento sin herederos.

Dirección: Iair Said. Documental. Argentina.

.

Estreno. ampliados

Toy Story 4 y El rey león se exhiben en funciones para personas con hipoacusia.