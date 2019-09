El último miércoles, Nicole Neumann rompió en llanto mientras el programa de Nosotros a la mañana estaba al aire. Acto seguido, abandonó el piso por algunos minutos.

"Es algo personal, familiar. Es horrible hablar del padre de mis hijas. Va a ser familia para toda la vida, me guste o no. Estoy 24 horas con temas, temas, trabas, trabas, todo el tiempo volviéndome loca. Es insostenible. No entiendo que alguien se despierte con ganas de hacerte la vida imposible", dijo luego la modelo, al retornar al estudio, La modelo habló con los los ojos hinchados de llorar.

.

Según medios porteños, Nicole le habría dicho a sus compañeros "me quieren ver muerta", en referencia directa a su ex, Fabián Cubero.

Unas horas más tardes, Intrusos fue a buscar a Cubero a la salida de su entrenamiento y el futbolista se mostró sorprendido con las declaraciones de su ex.

"¿Tanto dijo? No, ni idea, no escuché nada. Me sorprende un poco, todavía no hablé con mi abogado, no se qué pasó", sostuvo el jugador de Vélez.

�� LO VISTE primero en @intrusos Fabián #Cubero se refirió al llanto y los dichos de @nikitaneumann �� "Es muy fuerte que diga que la quiero ver muerta" @rialjorge @AmericaTV �������� pic.twitter.com/aSJtU9Cfpg — #Intrusos (@Intrusos) September 18, 2019

Sobre la frase "me quieren ver muerta", el deportista expresó: "Es muy fuerte que haya dicho eso, no quiero hablar porque no se nada. Yo estoy tranquilo, preparándome para los nuevos proyectos que tengo. No se qué problemas tendrá, yo no estoy en la vida de ella. Yo respeto todos los horarios que tenemos con nuestras hijas".