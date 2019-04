Hay video y es feminista: Miss Bolivia y Jimena Barón presentaron “Se quema”

Miss Bolivia y Jimena Barón estrenaron este viernes "Se quema”, la canción que grabaron juntas. Además del tema –que ya está disponible en plataformas digitales– las dos cantantes protagonizan el video del que participan Macarena Sánchez y Luciana Peker.

El video muestra escenas que retratan las violencias machistas cotidianas.

"Me cansé de que te metas, que me digas que esté quieta, que sea fina y discreta, que te asustes si muestro las tetas", comienza la letra de la canción cuyo estribillo repite "se quema, se quema y ya no lo van a poder apagar".

Sánchez es la cara visible de la lucha lucha por la profesionalización del fútbol femenino. Peker es periodista y escritora, y lleva más de dos décadas de trabajo profesional con perspectiva de géneros y ampliación de derechos.