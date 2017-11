Huele mal: un perro y el blooper en vivo de Susana Giménez

A quien no le pasó que el perrito propio o el ajeno le hizo caca o pis encima producto de los nervios. Esto le pasó a Susana Giménez durante la emisión del programa del último domingo.

El momento estaba auspiciado por una marca de alimento para pichichos. Y uno de los “susanos” le acercó a la diva el animal para cumplir con el PNT.

Como un estudio de televisión no es el ámbito más común para los animales, el cachorrito se puso nervioso y no se aguantó.

“Tiene mucho miedo", dijo Su, apenas agarro al ejemplar de la raza Russkiy Toy.

El dato es que la conductora se dio cuenta de que algo andaba mal: "¡Ay, qué divino! Pero tiene un olor…"

Pasaron unos segundos hasta que notó una presencia extraña en su vestido, a la altura del busto derecho.

Ocurre que el can primero dejó un diminuto residuo en la caja en la era transportado. Y luego fue que Giménez entendió que “el olor” estaba en ella.

"Ay, no, la tiene ahí. Ay, ay… ¡Ayyyyy! No, me muero. ¡Con razón! Vengan, traigan alcohol", pidió, entre las risas de quienes estaban en el estudio.



“Nunca me imaginé (esto). Yo sentía el olor… pero pensé que era tuyo", bromeó como un asistente

"Bueno, no importa. ¡Es suerte, es suerte!", cerró Giménez.