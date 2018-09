Inesperado: la esposa de Ricardo Darín cruzó a Malena Pichot por los ginecólogos

Florencia Bas, la esposa de Ricardo Darín, arremetió contra Malena Pichot tras sus dichos sobre los ginecólogos varones. La humorista armó un intenso revuelo en las redes cuando cuestionó a las mujeres que dejan su salud sexual y reproductiva en manos masculinas. Todavía se cuentan las respuestas a ese tuit que escribió el sábado. Entre ellas la que más sorprendió, quizás, fue la de Bas, de conocido bajo perfil.

"Mi padre, mi tío y mi hermano son ginecólogos y obstetras. Aparte de los míos, muchas mujeres me han contado que ellos atendieron sus partos, llenas de amor. Ellos son mi orgullo, los admiro y respeto por ser hombres ejemplares, contenedores y amorosos, nada... eso", tuiteó la mamá de Clara y el Chino Darín.

Los Darín-Bas en la llegada de Clara. (Foto: Big Bang News)

Pero la cosa no quedó ahí. Otra usuaria de Twitter cruzó a su vez a Bas por dar a entender que los ginecólogos varones son “amorosos” y las ginecólogas mujeres, “yeguas”. Y entonces la esposa de Darín la corrigió: "No, yo no dije que las mujeres son maltratadoras ni yeguas, eso lo estás diciendo vos. Yo elijo ginecólogo porque afortunadamente puedo, no solo el género sino al profesional que prefiero, sé que soy privilegiada por esto y hay sin ninguna duda doctoras fantásticas".

"Quiero un mundo inclusivo al 100% y respetar a las personas por cómo transitan este mundo, no por su sexo o condición”, expresó también.