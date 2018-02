Julia Mengolini criticó, Moria respondió y se metió Yanina Latorre

El último miércoles, periodista Julia Mengolini estuvo en Intrusos. En el programa que conduce Jorge Rial, cuestionó los dichos de Moria Casán en los que tildó a Jimena Barón de "lesbiana tapada“ y utilizó el término que define la elección sexual de una mujer por otra de manera despectiva.

También habló de Yanina Latorre y las críticas que la panelista de Los Ángeles de la mañana le espetó tiempo atrás por una foto de casamiento.

"Me sorprendí mucho con lo que dijo y me desilusioné también. Para mí Moria siempre fue vanguardista y transgresora y su discurso de ayer atrasa muchísimo. Pareció que no era ella”", dijo Mengolini.

“Empieza con un discurso, que es feminista. Luego se la agarra con algunas exponentes más jóvenes que vienen con un discurso más progresista, y me parece rarísimo porque es contradictoria con lo que ella expone y creo que tiene que ver con el ego. La historia de Moria no es la historia de las mujeres", continuó.

"Hoy Moria Casán solo me interesa como la mamá de Sofía Gala. A mí me interesa más Sofía, ella viene a construir ese mundo junto con nosotras”, cerró la periodista.

Moria a destrozó en una catarata de tuits y la tildó de "mocolini".

Mengolini provocás vos casándote en una pizzería, yo contesto lo que me preguntan desde hace 50 años, preguntale a @rialjorge por qué les intereso? no me analices, agradeceme que me porté como caballera y te invite una cena ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

Nada que me importe menos que vos, tu discurso proselitista y siempre teñido de troquista... atrasa mal �� — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018 Tu ego disfrazado de humildad no da, se te ven los hilos, no snobees con léxico de parloteo político de panelista de programas que fueron — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018 Respetá a los dinosaurios si sos feminista, ubicación MOCOLINI ja! te sale el argento cambalache. — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018 Una feminista diciendo conchuda a una fémina? acomodá el pene MOCO, que estás meando fuera del tarro, no seas turra ja! — Moria Casán (@Moria_Casan) 31 de enero de 2018

A esta polémica se sumó Yanina Latorre que tildó a Mengolini de "agresiva y violenta como todas las que dicen ser feministas!".

La respuesta de la panelista de Los Ángeles de la mañana llegó luego de que Mengolini recordara en Intrusos que "se rió de mí porque cuando me casé, me había olvidado el ramo y apareció una foto en la que estoy con mi mamá arrancando unas florcitas y ella tuiteó: «A Mengolini no le alcanzó para el ramo» y agregó el hashtag #FotoMarginal. Eso es Yanina Latorre. Es horrible reírse de la gente humilde".

"Lo de la foto marginal es mentira! Sos mentirosa", descargó Latorre, quien también buscó atacar a la periodista por su vinculación con el gobierno anterior.