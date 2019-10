Si bien Leticia Siciliani lleva varios años de trabajo en el ámbito artístico, su participación en algunas galas del Súper bailando 2019 ampliaron su nivel de conocimiento.

La actriz acompañó a su hermana Griselda que participa del certamen de Showmatch Allí, Leticia le contó a Marcelo Tinelli que estaba soltera. Entonces, el conductor de programa le propuso que invitase a salir a Flor Jazmín, la bailarina de Nico Occhiato.

Pero el dato de que a una chica que guste otra o hable de su sexualidad con libertad puede encontrar un límite en posiciones discriminatorias.

En diálogo con el programa Agarrate Catalina, la actriz relató una situación que vivió en un viaje en colectivo que compartía con su ex novia.

“Estábamos abrazadas y un señor, que estaba con su hija, nos pidió que paráramos. Dijo que no tenía ningún problema, pero que no podía explicárselo a su nena”, comenzó Leticia.

“Me angustie muchísimo y no lo pude controlar, todavía no me sale reaccionar frente a esas cosas porque me parecen una locura. Siento que soy una privilegiada por vivir mi vida de una forma y hay mucha gente que no, que vive cosas como la del colectivo todos los días”, continuó la actriz.

"Abiertamente digo que soy lesbiana, hace mucho tiempo que lo hago. Viví muy tranquila y sin ocultar nada, pero creo que es un buen mensaje en un programa tan popular (ShowMatch). No creo que tengan prejuicios en el programa, pero tampoco se habló nunca del tema", sostuvo Leticia.

"Si me dejara llevar por las redes, hay mucha discriminación y comentarios homofóbicos. En un montón de cosas estamos súper avanzados, pero hay que profundizar desde la educación", cerró.