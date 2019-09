Marcelo Tinelli, fanático de San Lorenzo, quedó sorprendido con el nuevo amor de su hija Micaela: Lisandro López, figura y emblema de Boca. Y en la emisión de este lunes de Showmatch, Larry de Clay, fanático bostero, no dejó pasar

Una daga recorre mi órganos vitales”, afirmó, drámatico (y en broma), Tinelli ante semejante "traición" de su hija mayor.

.

Hace unos días que corría el rumor del romance, sin embargo, hasta ahora, Tinelli no se había referido al incipiente amorío. Pero este lunes en la pista de Bailando, con un dejo de sarcasmo, rompió el silencio: “Cuando me preguntan: '¿Qué opinás de que tu hija salga con un jugador de Boca?', y uno dice, todo lo que le haga feliz a mi hija, me hace feliz, pero, por dentro, una daga recorre mi hígado, mi intestino, mis órganos vitales”.

Por su parte Larry de Clay aprovechó la ocasión para molestar a Tinelli: “A Mica la conozco desde que tenía 2 años y la veo feliz con Licha López, el jugador de Boca”.

“¡Qué estúpido que sos!”, respondió el conductor, risueño, mientras su compañero le recordaba el San Lorenzo-Boca que se viene. “Ahora jugamos el 21… ¡mirá si te hace un gol! ¡Todo vuelve!”, lo siguió gastando De Clay.