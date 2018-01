"No puedo más": Ricky Martin reveló por qué contó que era gay

El 29 de marzo de 2010 Ricky Martin contó que era homosexual a través de Twitter. Pasó el tiempo, y ell 2018 encontró al cantante boricua con dos hijos y un marido: Jwan Yosef.

Pese al tiempo trasncurrido, aquel tuit –en el que se habló de “¡confesión!”, como su fuera un delito contar que sos gay– sigue siendo un tópico en las notas.

Al ser consultado al respecto por Trevor Noah durante una entrevista en el programa The Daily Show, Ricky Martin contó que le llevó tiempo poder hablar de sus preferencias sexuales

"No tienes ni idea del tiempo que me costó llegar a ese punto. El tema es que estaba rodeado de amigos que me decían: '¡No lo hagas! no salgas (del armario) o será el final de tu carrera'. Me lo decía gente que me quiere, gente que quiere lo mejor para mí y personas que simplemente eran víctimas de la homofobia", aseguró.

"Crecí en una cultura que me decía que mis sentimientos eran horribles, que mis sentimientos eran malvados. Y si a eso le sumás que yo era, ya sabés, como un ídolo de las adolescentes, un sex symbol", señaló Ricky.

"Todos me decían que iba a ser el fin de mi carrera y fue extremadamente doloroso para mí, hasta que dije: 'No puedo más con esto, ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. Va sobre lo que necesito para ser feliz. Ahora todo va sobre mí, no sobre lo que está pasando fuera. Va sobre lo que necesito para ser feliz'", añadió Martin.

"Después tuve a mis hijos y dije: 'Tengo que salir del armario'. Quiero decir, no voy a mentirles a estos niños preciosos. ¿Mentirles? No, ese no es el propósito de esto. Y la vida funciona en ciclos, es muy interesante. Mira lo que estoy haciendo hoy en día. Hablo en nombre de gente que sigue sufriendo y a través de la interpretación", sostuvo.