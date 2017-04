Pearl Jam, Tupac y Yes ya son parte del Rock & Roll Hall Of Fame

Pearl Jam, Tupac Shakur, Joan Baez, Electric Light Orchestra, Yes y Journey ya son parte del Salón de la Fama del Rock & Roll 2017. La ceremonia de "inclusión" en el selecto grupo se celebró el último viernes en el Barclays Center de Nueva York.

Vale recordar que cada artista o grupo se vuelve "elegible" para ingresar al Rock & Roll Hall Of Fame después de que pasaron 25 años de la publicación de su primer disco. Y para celebrar el reconocimiento, tocan en vivo.

El show Pearl Jam fue una de las presentaciones más esperadas de la noche. Interpretaron "Alive", "Given to Fly" y "Better Man". En el cierre tocaron "Rockin' in the Free World", tema al que se sumaron Geddy Lee y Alex Lifeson (Rush), Trevor Rain (Yes), Neal Schon (Journey), Dhani Harrison (hijo de George Harrison) y Jack Irons (ex Red Hot Chili Peppers).



Durante la ceremonia, Electric Light Orchestra rindió tributo a Chuck Berry con una versión de "Roll Over Beethoven", y Joan Baez interpretó "Swing Low, Sweet Chariot".

Steve Perry regresó una vez más al escenario con Journey para recibir el premio, aunque se negó a cantar con su ex compañeros.



Lenny Kravitz homenajeó a Prince, un año después de su muerte, con dos covers a “When Doves Cry” y “The Cross”.

Mientras que Alicia Keys, Snoop Dogg, YG y T.I. realizaron un mashup de temas de Tupac Sahnkur como “I Get Around”, “Dear Mama” y “Changes".