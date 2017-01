Prince fue el artista con más discos vendidos en 2016

El fallecido rockero estadounidense Prince fue el artista que más discos vendió, tanto en forma digital como física, en el último año.

Según números de la Revista Forbes, el desaparecido compositor de Minnesota comercializó 2.2 millones de copias, repartidas en partes iguales entre los discos compactos y los que se consiguen a través de internet.

Según la revista Forbes, Prince fue el cantante que más álbumes vendió el pasado año, consiguiendo una venta de hasta 2,2 millones de copias vendidas; superando a artistas como Adele y Drake, indiscutibles en los ranking de consumo.

Esta especie de compra masiva comenzó un día después de su muerte, cuando se vendieron más de un millón de canciones en su catálogo digital y hasta 200 mil discos físicos.

Las cifras se deben, en gran medida, a la obsesión y meticulosidad propias de Prince, quien durante los últimos años renegó de las redes sociales y las plataformas de streaming; llegando a retirar toda su discografía de sitios como Spotify o Apple Music, con excepción de TIDAL o Google Play, portales de pago.

"No veo por qué debería dar mi música a iTunes o a cualquier otra persona. No me van a pagar un anticipo por ella. Después se enfadarán cuando no puedan conseguirlo", afirmaba Prince en una de sus entrevistas.

La información que publica Forbes, extraída del conglomerado de medios Nielsen, muestra cómo el recuento total de ventas de su catálogo se extendió de forma masiva en la primera semana tras su muerte, consiguiendo que un puñado de títulos aparecieran de nuevo en los primeros cinco puestos del top 200 de Billboard.

Por detrás de "El Artista" aparecen otros músicos que murieron durante el 2016 como David Bowie, Leonard Cohen o George Michael. También superó en ventas a estrellas vivas como Adele, Robbie Williams o Drake.