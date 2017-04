Tarde y seguro: para Faye Dunaway, el papelón del Oscar podría haberse evitado

“(Beatty) Sacó la tarjeta y no dijo nada, me miró y miró alrededor del escenario. Pensé que bromeaba y le dije: «no tienes remedio»”, detalló la actriz, al recordar el momento. El error provocó cambios en la organización de la ceremonial, las cuales se pondrán en marcha en la edición 2018.

“Me siento culpable. Podría haber hecho algo para evitarlo, ¿por qué no leí que ponía Emma Stone arriba de la tarjeta?”, se preguntó la actriz en una entrevista concedida a NBC News, que reproducen varios diarios estadounidenses.

