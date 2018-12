Una vidente aseguró que Luis Miguel murió y un doble lo suple

¿Luis Miguel murió? Una vidente aseguró que el cantante falleció y que otro artista lo suple. También sostuvo que la mujer indigente que apareció en Buenos Aires es su madre biológica que está desaparecida.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, la vidente Deseret Tavares confió que Luis Miguel está muerto y un doble lo suple, consultada por el programa "Basta de todo", de Radio Metro en Argentina.

La colombiana señaló: "El Sol de México que todos vemos por todos lados no es El Sol de México" y agregó: "Murió hace rato". Además, dijo que la persona que aparece como el cantante en realidad es un doble. La vidente no tiene la fecha en que Luis Miguel murió.

Tavares dijo que una prueba de que no se trata de Luis Miguel es que no se ha sometido a la prueba de ADN para comprobar que una mujer indigente localizada en calles de Argentina es su madre, Marcela Basteri. Para la vidente, se trata efectivamente de la madre biológica del cantante y precisó que hace dos años las cartas le habían revelado que ella iba a aparecer.

Uno de los conductores de la emisión recordó lo que dijo hace tiempo un empresario que contrató a Luis Miguel y que quedó insatisfecho con los resultados del show. El hombre dijo que quien cantó no era "El Sol" sino un doble. También señalaron que desde hace mucho tiempo Luis Miguel no ofrece entrevistas y casi no se deja ver en público.

Otro conductor dijo que en caso de ser cierto lo que aseguró la vidente, entonces hay un gran número de personas trabajando detrás para que eso no se sepa. "Es que Luis Miguel es una industria, tú no lo puedes ver como una persona", resaltó la colombiana.

Deseret Tavares ya había hablado este año sobre Luis Miguel. Aseguró que probablemente grabe otro disco, pero será el último de su carrera. También comentó que volverá a ser padre y cuando nazca su nuevo bebé se reencontrará con su madre.

Tras más de dos años sin ofrecer conciertos y con graves problemas financieros, 2018 significó el regreso de Luis Miguel a través de la serie de Netflix en la que cuenta su vida.