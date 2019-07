Ana tiene 71 años y soñaba con viajar a visitar a su hijo que vive fuera del país. Con ese objetivo en mente ahorró por mucho tiempo pero uno de sus nietos, según denunció, la estafó y le robó todo su dinero. Incluso unas joyas de oro que había comprado como regalo para sus nietas.

Ana contó su historia a El Tres. En su casa de Ocampo al 5900, habló de la estafa de su nieto prefecto. De acuerdo a su relato, tras la muerte de su marido, acudió a su nieto para que figurase con ella como co titular de la caja de seguridad que tiene en el Banco Municipal, pero un día fue a revisar sus pertenencias y descubrió que el hombre la había vaciado por completo.

Se contactó entonces con una abogada, Sara Marcos, y el 2 de julio presentaron la denuncia contra el nieto de Ana pero todavía ningún fiscal tomó el caso y temen que el presunto estafador huya del país con el dinero.

Por otro lado, el día a día de Ana es bastante difícil y solitario: “Me asisten mis vecinos, me dan comida, me hacen los mandados y me acompañan al médico, pero me da vergüenza”.