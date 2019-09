Este lunes 30 de septiembre se llevará a cabo la audiencia en la que se tratará el dictamen sobre la morigeración de la pena para el cantante de cumbia Rubén Darío "El Pepo" Castiñeiras, detenido en una Alcaldía de Melchor Romero, luego de que la Cámara de Apelación y Garantías de Dolores confirmara días atrás la prisión preventiva por "homicidio culposo doblemente agravado".



El recurso fue presentado por los abogados del cantante, Walter Cormace y Miguel Angel Pierri, y analizará si efectivamente el cantante cumple la prisión preventiva en un domicilio particular junto a su mujer, Josefina Cúneo, tras argumentar "un cuadro depresivo" que atraviesa el artista.



Por otra parte, los abogados de las familias damnificadas dijeron que entienden que no hay posibilidades de que pueda otorgarse el beneficio "de acuerdo todos los fallos actuales y a como está planteado el pedido por la Defensa".



Marcelo Biondi, abogado de las familias damnificadas, remarcó cuando se confirmó la preventiva semanas atrás ante el pedido de prisión domiciliaria "insistirán con una pericia oficial para que, si es que tiene una patología médica psiquiátrica, sea atendido, en caso afirmativo en una Unidad Penitenciaria".



E indicó, "sin una pericia oficial e imparcial por peritos de la Corte, realmente no correspondería" que se le de lugar a esta morigeración. Sería un absurdo con los peligros procesales que se han constado en esta causa".



Castiñeiras se encuentra detenido en la Alcaidía de Melchor Romero en La Plata, y está imputado por "doble homicidio culposo agravado por conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria de vehículo a motor y por ser más de una de las víctimas fatales, y por lesiones graves culposas doblemente agravadas".



El hecho ocurrió la madrugada del sábado 20 de julio, cuando la camioneta en la que viajaba el cantante junto a dos músicos y su manager volcó en el kilómetro 8,5 de la ruta provincial 63, a la altura de Dolores.



Como consecuencia del siniestro murieron Ignacio Abosaleh y Nicolás Carabajal, mientras que Pepo y la corista Romina Candias fueron internados con heridas leves en un hospital de la zona.