La presencia del falso abogado Marcelo D'Alessio en Rosario durante el año pasado aún es una incógnita para la Justicia provincial y federal. Más allá del poco movimiento que tuvieron las investigaciones tras las denuncias hechas por el gobierno de Santa Fe, a través de los ministros de Seguridad y Justicia, Maximiliano Pullaro y Ricardo Silberstein respectivamente, trascendieron las imágenes que tomó con un drone el presunto espía ilegal en la zona de Puerto Roldán, donde seguía los pasos de policías aparentemente vinculados al presunto narco Esteban Alvarado. Esas filmaciones fueron secuestradas en su vivienda. Por su parte, el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, citó a declaración testimonial al líder de Los Monos Ramón Machuca, alias "Monchi" Cantero.

D'Alessio no solo visitó a Ramón Machuca, alias "Monchi" Cantero, durante el juicio contra la banda Los Monos. También mantuvo al menos un encuentro con Lorena Verdún, ex esposa de Claudio "Pájaro" Cantero, que fue filmado por el espía ilegal con una cámara oculta. Buscaba obtener información. Nombres y apellidos de policías que pudieran estar implicados en corrupción, funcionarios judiciales, como así también datos de otras bandas como las lideradas por Esteban Lindor Alvarado, René Ungaro y Alan Funes.

El juez Ramos Padilla citó a declaración testimonial a Monchi Cantero por la denuncia que radicó tras la revelación del encuentro que mantuvo con D'Alessio en el subsuelo del Centro de Justicia Penal. Su abogado aún no tiene fecha de dicho acto, pero se llevará a cabo por videoconferencia. El líder de Los Monos se encuentra alojado en la Unidad Penitenciaria de Piñero, donde cumple la condena de 36 años y 6 meses por asociación ilícita y homicidios dolosos, dictada el año pasado por la Justicia provincial.

El falso abogado, procesado por múltiples delitos por el juez Ramos Padilla, también se jactó de grabar imágenes con un drone en la zona de Puerto Roldán. En ese barrio cerrado, situado a la vera de la autopista Rosario-Córdoba, tienen propiedades varios policías que tendrían una posible conexión con el presunto narco Esteban Lindor Alvarado. Son agentes que fueron incluso, investigados por el comisario Gustavo "Gula" Pereyra, cuando cumplía tareas en la ex Secretaría de Delitos Complejos del Ministerio de Seguridad de Santa Fe.

Las imágenes fueron publicadas por el portal digital El cohete a la luna y fuentes judiciales aseveraron a Rosario3 que son las mismas que secuestraron en la vivienda de D'Alessio. El propio falso abogado le comentó a través de Whatsapp sobre la grabación a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, hecho que quedó confirmado por la empresa Movistar, que confirmó que la propietaria de la línea de celular que recibió la información era la funcionaria nacional.

El diálogo por entonces fue el siguiente:

Patricia Bullrich: “Cuál es el barrio privado”.

Marcelo D´Alessio: “Puerto Roldán. Ahí lo custodian 4 suboficiales. Tengo filmaciones aéreas del movimiento. Si querés la semana que viene te paso lo que avanzamos sobre el tema. Es muy complejo el tema Rosario. Están reemplazando a los soldaditos por efectivos policiales. De hecho, los Funes, a través de chapita húngaro (sic), cuentan con la logística de la comisaría 15 (…)”.

La investigación sobre Puerto Roldán

El comisario "Gula" Pereyra alertó a sus superiores, Ana Viglione y Andrés Ferrato, a través de un correo electrónico fechado a principios de abril de 2013, que el comisario Javier Makhat –apartado de la Policía de Investigaciones tras un allanamiento en Condominios del Alto por la causa Alvarado– estaba construyendo una casa en Puerto Roldán, en un terreno supuestamente "donado" por el presunto narco Alvarado.

Siempre según el correo electrónico de Pereyra, Alvarado también dio tierras a "el chino Paz y Chamullo Di Franco", policías de la Unidad Regional XVII. "Gula" Pereyra agregó que las construcciones de las viviendas de los tres agentes mencionados las realizaba el mismo constructor y que el encargado de los pagos era supuestamente Makhat.

El email de Pereyra está en un expediente colateral a la causa Los Monos. El comisario, que resultó absuelto como supuesto miembro de la banda de la zona sur, denunció a sus superiores Viglione y Ferrato por falso testimonio, ya que éstos aseguraron ante la Justicia que no daban órdenes para hacer investigaciones sobre narcotráfico. "Gula" adjuntó en esa causa los correos electrónicos en los que envió sus reportes y demuestran lo contrario. Por ese motivo, Viglione y Ferrato irán a juicio por falso testimonio.

El diálogo entre D'Alessio y Verdún

"¿Qué querés vos, que te averigüemos qué?", preguntó Lorena Verdún. "Propiedades de la policía, comisarios, jueces", comentó D'Alessio.

"No hagan locuras. Es lo único que te pido. Yo tengo eso, y yo intervengo con la policía (o la provincia)". Esa declaración, según la desgrabación, fue hecha por D'Alessio. Figura en la página 28 de uno de los expedientes de la causa federal que tiene Ramos Padilla. Ese comentario tuvo lugar después de que el falso abogado le mostrara a Verdún su arma de fuego e intercambiaran ideas sobre cómo hacer para captar una imagen de una funcionaria judicial con un supuesto narco. Para eso, enviarían a "un pibito" y le pagarían la vigilancia y la foto con "gastos reservados", según explicó D'Alessio.

Ese supuesto romance entre la funcionaria judicial y el presunto narco, pese a ser comentado por la abogada de Verdún, nunca existió. Sin embargo, pretendían buscar la forma de "comprobarlo".

En otro tramo del diálogo, D'Alessio señala: "Puedo venir diez veces si querés, pero que no sean las reuniones al pedo".

"No, la próxima vez ya tiene que ser para pasarle las pruebas", manifestó Verdún.

"Yo tengo una prueba y voy. Y yo sé lo que tengo que hacer para que después un juez, de oficio, tenga que hacer sus cosas. Cuando yo denuncié la hidrovía, ahí lo van a ver en el programa de Graña o Feinmann, tuvieron que intervenir todo el Paraná", añadió el falso abogado.

"Ahora, la pregunta del millón es la siguiente: si nosotros tenemos una prueba contundente que, quienes hicieron la instrucción, o ayudaron a armar la instrucción, eran en realidad los que estaban en la joda, vos mejoras la situación procesal de todos. Yo beneficio a todos ustedes, ustedes me benefician a mí. Este es el negocio, bien clarito. Acá no hay tema de plata, ni yo te voy a dar plata ni vos me vas a dar plata. ¿Me seguís lo que te quiero decir?", indicó D'Alessio sobre un supuesto beneficio que podría conseguir si investigaba a quienes trabajaron en la causa Los Monos.

Las medidas que tomó la Justicia provincial con D'Alessio

El fiscal de Investigación y Juicio Enrique Paz, tras la denuncia hecha por el gobierno de Santa Fe, solicitó los libros de visitas carcelarias al lugar de detención de Ariel Máximo "Guille" Cantero para relevar si D'Alessio lo visitó, ya que se buscaba saber también si el falso abogado tuvo relación con las balaceras contra miembros del Poder Judicial.

Paz pidió las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Justicia Penal de Rosario para captar las imágenes del espía ilegal durante el juicio a Los Monos. Surgió un dato relevante sobre esta medida. Como se presume que el encuentro entre D'Alessio y Machuca fue en febrero, pero esto se denunció un año después, no se cuentan con esas filmaciones porque "no se almacenan" las filmaciones, explicaron desde Fiscalía.

El fiscal además libró un oficio al juez Ramos Padilla para recibir la carpeta "Narcotráfico Rosario" y al fiscal federal Claudio Kishimoto de la Fiscalía Federal Nº 2 para entrecruzar datos.

Paz solicitó la causa de las balaceras contra miembros del Poder Judicial para investigar la conexión con D'Alessio y la denuncia que hizo Monchi Cantero contra el juez Juan Carlos Vienna.