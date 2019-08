Dos ladrones robaron unos 70 litros de gasoil de un camión estacionado en el pasaje Grondona, zona norte de Rosario, y su accionar quedó registrado por cámaras de seguridad.

En las imágenes se observa como las dos personas llegan en un auto a esa arteria detrás de Avellaneda y Luis Cándido Carballo, simulan un desperfecto al lado del vehículo y comienzan a operar.

Según contó Norberto, el dueño del camión que utiliza para hacer fletes, retiraron un candado del tanque de combustible y se llevaron la carga que tenía en ese momento.

El hecho ocurrió a las 22 del sábado pasado y quedó filmado por las cámaras de una empresa de vigilancia de la cuadra.

“Me vaciaron el tanque de gasoil. Me di cuenta el domingo a la mañana. La tapa estaba en el suelo y el candado me lo dejaron colgando al costado de la carrocería”, señaló Norberto al periodista Daniel Amoroso (De 12 a 14, El Tres).

El hombre contó que el tanque carga 170 litros. Recordó que el miércoles pasado cargó unos cuatro mil pesos de combustible y el viernes trabajó como fletero, por lo que el “botín” ascendería a unos tres mil pesos según sus cálculos.

Lo que le quedó claro a Norberto es que dejar el camión en ese pasaje, donde de noche hay muy poco movimiento, no es negocio. “Alimentar a estos muchachitos no me sirve de nada”, lamentó.