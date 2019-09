Tras invitar al concejal Juan Monteverde a dirimir sus diferencias a los puños, el edil Agapito Blanco salió a pedir disculpas. A todos los rosarinos, menos al líder de Ciudad Futura a quien calificó como su “enemigo”.

“Quiero pedir serias disculpas al ciudadano rosarino, coincido que no es la forma, la gente tiene muchos problemas como para que nosotros estemos pauperizando la discusión”, comenzó el concejal de Juntos por el Cambio, en contacto con el programa Radiópolis (Radio 2).

“Tuve un lapsus, me afloró el gallego”, se justificó Blanco que se mostró arrepentido por la forma pero no por el sentimiento. Aseguró que Monteverde no merece su respeto pero el resto de la ciudadanía sí y por eso pidió disculpas.

En la sesión de este jueves, Monteverde había tildado de “payaso y cagón” a Blanco quien en respuesta le propuso ir a “un evento deportivo de pugilato” a “tres rounds”. La discusión se había dado sobre el final de la sesión, en medio de un debate sobre la aprobación de proyectos urbanísticos.

“Un hombre sin enemigo no es un hombre, yo he encontrado el mío. Me hubiera gustado que fuera de otro calibre, pero bueno, es lo que me tocó en la vida”, reflexionó.