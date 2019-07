El senador santafesino Miguel Cappiello se refirió a las declaraciones de la hermana Martha Pelloni quien consideró que “La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina Kirchner”. “La hermana Pelloni juega a favor de Cambiemos”, planteó.

De acuerdo a lo que publicó el sitio Infobae.com, la religiosa expresó, de cara a las elecciones: "No voy a votar la corrupción, el narcotráfico, y voy a luchar para que todo el país tenga trabajo. Es una vergüenza que se haya despedido tanta gente". Y criticó la "ideología económica" de Mauricio Macri: "No anduvo, fracasó", dijo, aunque destacó la conformación de Juntos por el Cambio: "Veo bien lo de Pichetto (Miguel Ángel), es una puerta que se abrió y una esperanza".

Cuando se le consultó sobre Cristina Kirchner, sostuvo: "Me da mucha pena, la considero una líder pero si hubiera estado en su lugar me hubiera retirado. El país necesita en estos momentos sentencias, no procesamientos. Si no curamos el mal en el cual hemos caído como Argentina es difícil que nos recuperemos como argentinos". "No conozco sus intenciones e intereses pero se equivocó en poner de laderos a La Cámpora", agregó Martha Pelloni sobre la candidata a vicepresidente del Frente de Todos y cargó contra la agrupación ultra K: "El narcotráfico es lo que mata a nuestra gente y La Cámpora hizo frente a esto con la droga. La Cámpora es el brazo del narcotráfico en la política de Cristina".

En diálogo con el periodista Fernando Carrafiello (A Diario, Radio 2), el senador santafesino sobre quien repercutieron antiguas declaraciones de la monja que había acusado al hermano de Hermes Binner de la desaparición de unos mellizos mientras él cumplía funciones como ministro de Salud, expresó: “Sorprende mucho los cambios de esta mujer, sobre todo, cuando injustamente castigó al (por entonces) gobernador y su hermano y se demostró que era falso y ahora vuelve con el narcotráfico. Antes eran los santafesinos y ahora parece que se dio cuenta que hay (narcotráfico) en otros lugares del país”, sostuvo.

“Creo que las palabras de Pelloni tienen algún sentido político y electoral, en este momento no nos pega a nosotros pero juega a favor de Cambiemos, pero son decisiones y lo que hay que hacer es seguir trabajando”, concluyó.