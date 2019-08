La delación premiada, principal instrumento de la operación Lava Jato, quedó este jueves bajo sospecha luego de que una contrabandista de divisas, la primera condenada en el caso, revelara que todos los detenidos en el escándalo sufrían presiones para aceptar ser "arrepentidos" y liberados a cambio de involucrar al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva en asuntos ilegales.

Se trata de Nelma Kodama, quien agregó aún más munición a los críticos de la Operación Lava Jato, que se encuentra bajo fuego periodístico luego de las filtraciones de los mensajes entre fiscales y el ex juez Sérgio Moro, hoy ministro de Justicia, para supuestamente manipular las investigaciones en busca de condenas.

"Lula era el asunto, yo no soy de ningún partido y no hablo de política y sí de delitos. Había este tipo de conversación entre quienes querían salir de la prisión", dijo Kodama sobre las negociaciones de delaciones premiadas llevadas a cabo por la fiscalía de Curitiba, centro de la Operación Lava Jato desde 2014, a Radio Bandeirantes.

Kodama, considerada la mayor contrabandista de divisas de Brasil, es la ex mujer de Alberto Youssef, el cambista ilegal que delató que lavaba dinero de Paulo Costa, un ex director de la petrolera Petrobras que respondía al Partido Progresista (PP), que formaba parte de la base de apoyo al gobierno de Lula (2003-2010).

Al PP perteneció hasta 2017 el actual presidente, Jair Bolsonaro.

"Cuando uno está preso hace cualquier cosa para salir. Llega un punto en que hablás hasta de tu mamá porque la presión es muy grande. A veces hay gente que habla de lo que no sabe, entonces mentís en tu confesión, si no no salís de la cárcel", sostuvo.

La mujer fue detenida llevando 200.000 euros en la bombacha en el aeropuerto de Guarulhos en 2014, intentando escapar de las investigaciones. La delación premiada fue aprobada en 2013, por iniciativa de la presidenta Dilma Rousseff, al calor de protestas opositoras.

Fue condenada a 18 años de prisión, aunque acaba de recuperar la libertad el lunes pasado, luego de cumplir un período llevando tobillera electrónica.

Kodama fue indultada en la Navidad de 2017 por el entonces presidente Michel Temer.

Cancelaron el traslado de Lula

Lula Da Silva estuvo a punto de ser trasladado a una cárcel de San Pablo que aloja a asesinos, pedófilos y violadores, pero la mudanza fue suspendida a último momento por el mayoritario voto de los jueces que integran el máximo tribunal del país.

La mudanza de Lula, quien desde abril de 2018 cumple una condena de ocho años y 10 meses de prisión bajo cargos de corrupción en la sede de la Policía Federal de Cutiiba, había sido ordenada por la jueza de ejecución penal Carolina Lebbos.

Pero a última hora de la tarde del miércoles, con el voto de nueve de sus 10 miembros, el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) de Brasil dejó la orden sin efecto hasta tanto se resuelva un pedido de hábeas corpus presentado por los abogados defensores del ex mandatario.